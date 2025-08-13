Экс-вице-мэру Оша, обвиняемому в коррупции, продлили срок домашнего ареста

Экс-вице-мэру Оша Марсу Исаеву, обвиняемому в коррупции, продлили срок домашнего ареста до 11 сентября. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском суде Бишкека.

Напомним, о задержании чиновника и других должностных лиц сообщили в МВД 21 июля. Дело связано с неправомерным расходованием бюджетных средств, выделенных на восстановительные работы центральной площади Оша.

Фото пресс-службы мэрии Оша. Экс-вице-мэр Марс Исаев

По данным следствия, сотрудники мэрии, представители Управления капитального строительства и Агентства по развитию и инвестициям сообществ, а также два подрядчика значительно завысили объемы выполненных работ и манипулировали ценами на строительные материалы в тендерах. Ущерб, причиненный государству, составил 25 миллионов 690 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 336 «Коррупция» УК КР. Задержаны экс-вице-мэр Оша И.М., инженер-консультант Э.Э., государственный инспектор архитектурно-строительного контроля Т.Т., заместитель начальника Управления архитектурно-строительного контроля по Ошу А.А..