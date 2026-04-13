Бывшего замглавы ГКНБ Даниэля Рысалиева отпустили под домашний арест

Задержанного экс-зампреда ГКНБ Даниэля Рысалиева отпустили под домашний арест. Решение принял Первомайский районный суд.

По его данным, Даниэль Рысалиев будет находиться под домашним арестом до 11 июня.

Такая же мера пресечения применена и в отношении второго обвиняемого — бывшего начальника одного из управлений ГКНБ Урмата Нарбаева.

Напомним, накануне Даниэля Рысалиева доставили в следственное управление МВД для допроса в рамках расследования уголовного дела. Официальные органы пока не сообщают, по какой статье ведется производство и в каком статусе он проходит.