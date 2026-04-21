Экс-главу СЭЗ «Бишкек» Кудрета Тайчабарова отпустили под домашний арест

Бывшего директора СЭЗ «Бишкек» Кудрета Тайчабарова отпустили из-под стражи под домашний арест. Об этом 24.kg сообщила его сестра Адинай Марипова.

Напомним, в марте этого года расследование уголовного дела в отношении Кудрета Тайчабарова завершено и материалы переданы в Ленинский районный суд столицы.

Кудрета Тайчабарова задержали в ноябре 2025-го. Ему предъявили обвинение по статье «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР.

Ранее, во время выборов в Жогорку Кенеш в прошлом году, ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом в депутаты, сославшись на данные о его связях с криминалитетом. Согласно справке ГУУР МВД, во время допроса Кудрет Тайчабаров подтвердил, что на фотографии 2021-го из столичного паба Blonder Pub запечатлен вместе с покойным лидером ОПГ Камчи Кольбаевым.

В 2020 году после смены власти в стране Кудрет Тайчабаров возглавил СЭЗ «Бишкек». В марте 2024-го его назначили главой Фонда поддержки развития туризма.