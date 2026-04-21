14:02
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Происшествия

Экс-главу СЭЗ «Бишкек» Кудрета Тайчабарова отпустили под домашний арест

Бывшего директора СЭЗ «Бишкек» Кудрета Тайчабарова отпустили из-под стражи под домашний арест. Об этом 24.kg сообщила его сестра Адинай Марипова.

Напомним, в марте этого года расследование уголовного дела в отношении Кудрета Тайчабарова завершено и материалы переданы в Ленинский районный суд столицы. 

из архива
Кудрет Тайчабаров

Кудрета Тайчабарова задержали в ноябре 2025-го. Ему предъявили обвинение по статье «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР.

Ранее, во время выборов в Жогорку Кенеш в прошлом году, ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом в депутаты, сославшись на данные о его связях с криминалитетом. Согласно справке ГУУР МВД, во время допроса Кудрет Тайчабаров подтвердил, что на фотографии 2021-го из столичного паба Blonder Pub запечатлен вместе с покойным лидером ОПГ Камчи Кольбаевым.

В 2020 году после смены власти в стране Кудрет Тайчабаров возглавил СЭЗ «Бишкек». В марте 2024-го его назначили главой Фонда поддержки развития туризма.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/371252/
просмотров: 410
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5 В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5
Военная техника и&nbsp;запрет на&nbsp;передвижение. На&nbsp;Иссык-Куле вводят комендантский час Военная техника и запрет на передвижение. На Иссык-Куле вводят комендантский час
Раису Атамбаеву вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;МВД&nbsp;&mdash; заявление дочери Раису Атамбаеву вызвали на допрос в МВД — заявление дочери
В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области объявили штормовое предупреждение В Бишкеке и Чуйской области объявили штормовое предупреждение
Бизнес
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
21 апреля, вторник
14:00
В Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации В Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации...
14:00
«Мафия. След миллионов». В прокат выходит фильм о расследованиях Улана Эгизбаева
13:54
Выезд на встречную полосу. В Бишкеке оштрафован водитель автобуса
13:50
Коррупция. Возбуждено дело на сотрудников Службы водных ресурсов Тюпского района
13:17
Комитет ЖК одобрил сокращение числа членов ЦИК КР