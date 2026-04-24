Общество

Судья Ленинского суда фактически лишил свободы детского нефролога — адвокат

Судья Ленинского районного суда Бишкека фактически лишил свободы детского нефролога Насиры Бейшебаевой. Об этом сообщила ее адвокат Евгения Крапивина.

Она напомнила, что с февраля 2026 года в отношении врача избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Суд наложил определенные ограничения — врач должна была находиться дома с 22.00 до 6.00. Однако 22 апреля, не имея новых обстоятельств или данных о якобы нарушениях, судья Ленинского райсуда решил, что врач должна находиться дома круглосуточно и выходить только на судебные заседания. Получается, судья без оснований фактически лишил ее свободы. На законный и справедливый приговор надеяться не приходится. Теперь больница лишится детского нефролога», — написала Евгения Крапивина на своей странице в Instagram.

Она отметила, что суд проходил в условиях, которые сложно назвать законными: без защиты, с нарушениями и откровенным давлением, «потерпевшая сторона позволяла себе то, что в суде недопустимо».

Напомним, 18 февраля стало известно, что нефролога Насиру Бейшебаеву задержали. Мать пациентки отделения нефрологии Национального центра охраны материнства и детства обвинила медиков в том, что девочка-подросток осталась без ноги. Следственная служба МВД возбудила уголовное дело. В отношении врача избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
