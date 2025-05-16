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Происшествия

Эрниса Минкеева и начальника стройнадзора отпустили под домашний арест

Первомайский районный суд сегодня отпустил под домашний арест гендиректора строительной компании «Авангард стиль» Эрниса Минкеева и главу управления архитектурно-строительного надзора по Бишкеку Тилека Кыдыкеева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство руководителя следственной группы старшего следователя по СУ ГУ ГКНБ по столице о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении К.Т.Ж. и М.Э.И. удовлетворено. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана до 13 июля 2025 года», — рассказали там.

Напомним, что 13 мая задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ начальник управления архитектурно-строительного надзора по Бишкеку К.Т. и гендиректор стройфирмы «Авангард стиль» Эрнис Минкеев. Но это не первый арест последнего. Их обвиняют по статье «Злоупотребление должностным положением, повлекшее по неосторожности тяжкий вред» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329368/
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