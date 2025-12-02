В Казахстане главного редактора издания «Орда» отправили под домашний арест. Об этом сообщил адвокат журналистов редакции Мурат Адам.

Фото СМИ. Главного редактора издания «Орда» Гульнар Бажкенову отправили под домашний арест

По его данным, 1 декабря суд вынес постановление о домашнем аресте в отношении Гульнар Бажкеновой на два месяца.

Напомним, накануне в офисах редакции в Алматы и Астане, а также в доме главреда прошли обыски. Представители силовых структур не допустили на процедуру юристов издания.

На допрос увезли шеф-редактора «Орды», шеф-редактора алматинской редакции, редактора новостей и бухгалтера. У сотрудников изъяли телефоны.

В Департаменте полиции южной столицы РК заявили о возбуждении уголовных дел «по фактам распространения ложных сведений».