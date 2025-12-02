В Казахстане главного редактора издания «Орда» отправили под домашний арест. Об этом сообщил адвокат журналистов редакции Мурат Адам.
По его данным, 1 декабря суд вынес постановление о домашнем аресте в отношении Гульнар Бажкеновой на два месяца.
Напомним, накануне в офисах редакции в Алматы и Астане, а также в доме главреда прошли обыски. Представители силовых структур не допустили на процедуру юристов издания.
На допрос увезли шеф-редактора «Орды», шеф-редактора алматинской редакции, редактора новостей и бухгалтера. У сотрудников изъяли телефоны.
В Департаменте полиции южной столицы РК заявили о возбуждении уголовных дел «по фактам распространения ложных сведений».