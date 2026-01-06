В 2025 году в России вынесли рекордное количество пожизненных приговоров

В 2025-м суды России вынесли рекордное за последние десятилетия количество приговоров о пожизненном заключении. С января по ноябрь прошлого года на пожизненное лишение свободы осудили 100 человек.

Правозащитники объясняют, что количество пожизненных приговоров увеличивается из-за расширения списка преступлений, за которые стало возможно назначать такое наказание.

Это самый высокий показатель за последние минимум 20 лет. До этого наибольшее число приговоренных к пожизненному заключению было в 2005 и 2012 годах — тогда осудили по 84 человека. Всего с 2005-го в РФ такое наказание назначили 1 тысяче 316 человек.

В последние несколько лет список преступлений, за которые могут назначить пожизненный срок, расширили. В частности, он стал грозить за государственную измену, организацию теракта и вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.