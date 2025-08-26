В Китае банкир приговорен к пожизненному заключению за получение взяток

В Китае бывший вице-президент Agricultural Bank of China Лу Вэньлун приговорен к пожизненному заключению за получение взяток на сумму более 84 милионов юаней ($11,81 миллиона). Об этом сообщает China Daily.

Фото China Daily. В Китае банкир Лу Вэньлун приговорен к пожизненному заключению за получение взяток

Признанного виновным финансиста также лишили всех политических прав. У него конфисковали все его имущество, а доходы, полученные незаконным путем, должны быть переданы в государственную казну.

Суд установил, что с 2005 по 2024 год Лу Вэньлун пользовался своим положением в банковской системе страны, чтобы помогать (за взятки) другим лицам с получением разрешений от регулирующих органов, инвестированием в городские коммерческие банки, финансированием кредитов и заключением контрактов на реализацию проектов.

Суд отметил, что проявил снисходительность к подсудимому, не став приговаривать его к смертной казни, так как тот признался в преступлении, добровольно сообщил о фактах взяточничества, которые были неизвестны следствию, и активно возвращал незаконно полученные средства.