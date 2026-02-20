Власти КР предлагают ввести пожизненное заключение за сексуальные преступления

Власти страны предлагают ввести пожизненное заключение за преступления против детей и женщин. Администрация президента Кыргызстана вынесла на общественное обсуждение законопроект о введении пожизненного лишения свободы за тяжкие преступления против женщин и детей.

Предлагается установить безальтернативное наказание за педофилию и убийства, сопряженные с изнасилованием.

В документе также прописана обязательная конфискация имущества признанных виновными по этим обвинениям и осужденных.

Отмечается, что предлагаемые поправки в УК КР — это реакция на требования общества усилить защиту уязвимых категорий граждан.

Принятие закона исключит возможность назначения более мягкого наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Если инициатива получит поддержку, осужденные по этим статьям утратят право на замену срока или смягчение условий содержания.

Ранее с инициативой вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин выступал президент Садыр Жапаров. Поводом стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной и изнасилованной 27 сентября. Эта трагедия повлекла широкий общественный резонанс.