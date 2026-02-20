10:04
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Власть

Власти КР предлагают ввести пожизненное заключение за сексуальные преступления

Власти страны предлагают ввести пожизненное заключение за преступления против детей и женщин. Администрация президента Кыргызстана вынесла на общественное обсуждение законопроект о введении пожизненного лишения свободы за тяжкие преступления против женщин и детей.

Предлагается установить безальтернативное наказание за педофилию и убийства, сопряженные с изнасилованием.

В документе также прописана обязательная конфискация имущества признанных виновными по этим обвинениям и осужденных.

Отмечается, что предлагаемые поправки в УК КР — это реакция на требования общества усилить защиту уязвимых категорий граждан.

Принятие закона исключит возможность назначения более мягкого наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Если инициатива получит поддержку, осужденные по этим статьям утратят право на замену срока или смягчение условий содержания.

Ранее с инициативой вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин выступал президент Садыр Жапаров. Поводом стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной и изнасилованной 27 сентября. Эта трагедия повлекла широкий общественный резонанс.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362811/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Суд приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пожизненному заключению
Теракт в «Крокус Сити Холле»: пожизненные сроки для фигурантов запросил прокурор
Экс-президент Нагорного Карабаха получил пожизненный срок в Баку
В 2025 году в России вынесли рекордное количество пожизненных приговоров
В Китае банкир приговорен к пожизненному заключению за получение взяток
Пожизненный срок за изнасилование детей. Депутат предлагает поправки в закон
В тюрьмах Кыргызстана содержатся 255 пожизненно осужденных
СИН не видит оснований для госпитализации тяжелобольного осужденного
Омбудсмен просит Минздрав защитить права тяжелобольного осужденного
Осужденный на пожизненный срок обратился в прокуратуру с жалобой на пытки
Популярные новости
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в&nbsp;кабмине Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
В&nbsp;ГКНБ ответили на&nbsp;&laquo;Лизуна&raquo; и&nbsp;&laquo;Вазелина&raquo;: у&nbsp;сотрудников есть только звания В ГКНБ ответили на «Лизуна» и «Вазелина»: у сотрудников есть только звания
Бизнес
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
20 февраля, пятница
10:00
ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшества ждут абитуриентов ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшес...
09:56
Кабмин утвердил новые правила расчета соцвзносов: что изменится с 2026 года
09:47
В Вашингтоне прошло первое заседание Совета мира по восстановлению сектора Газа
09:43
Президент внес изменения в проект агрокластера «Корея — Кыргызстан»
09:35
Кабмин расширил полномочия и земельную базу проекта «Ала-Тоо Резорт»