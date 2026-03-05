Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, предусматривающий пожизненный срок для педофилов.

По данным его пресс-службы, на совещании глава государства ознакомился с инициативами, направленными на дальнейшее укрепление системы защиты прав женщин и детей, и подписал соответствующий указ, в котором прописано введение пожизненного лишения свободы за изнасилование, непристойные действия и любое нарушение половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

Напомним, что власти Кыргызстана тоже предложили ввести пожизненное заключение за преступления против детей и женщин.

Администрация президента Садыра Жапарова ранее вынесла на общественное обсуждение законопроект о введении пожизненного лишения свободы за тяжкие преступления против женщин и детей.

Предлагается установить безальтернативное наказание за педофилию и убийства, сопряженные с изнасилованием.

В документе также прописана обязательная конфискация имущества признанных виновными по этим обвинениям и осужденных.