16:46
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Общество

Экс-президент Нагорного Карабаха получил пожизненный срок в Баку

Фото РБК. Араик Арутюнян, архивное фото

Бакинский военный суд вынес пожизненный приговор бывшим лидерам карабахских армян. Силовики задержали политиков в 2023 году после военной операции, итогом которой стал переход спорной территории под контроль Азербайджана, сообщило РБК.

Суд приговорил бывшего президента Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна к пожизненному лишению свободы. Он возглавлял НКР с 2020 года по август 2023-го.

Азербайджанские власти обвинили его в военных преступлениях, включая ведение агрессивной войны, геноцид, терроризм и насильственный захват власти. 

Аналогичное наказание суд назначил другим фигурантам дела. В их числе бывший министр обороны Левон Мнацаканян, экс-спикер парламента Давид Ишханян, бывший заместитель командующего силами НКР Давид Манукян и экс-глава МИД Давид Бабаян.

Всех осужденных взяли под стражу в конце 2023 года. Пожизненное лишение свободы грозит также бывшему государственному министру НКР Рубену Варданяну. Никто из фигурантов вину не признает.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360783/
просмотров: 392
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году в России вынесли рекордное количество пожизненных приговоров
Пожизненный срок для экс-главы Нагорного Карабаха запросила прокуратура Баку
В Китае банкир приговорен к пожизненному заключению за получение взяток
Армяно-азербайджанский конфликт: переговоры сторон могут пройти в Бишкеке
Пожизненный срок за изнасилование детей. Депутат предлагает поправки в закон
В тюрьмах Кыргызстана содержатся 255 пожизненно осужденных
Глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики
Ситуация в Нагорном Карабахе: Арцах капитулировал и сложил оружие
Ситуация в Нагорном Карабахе: что происходило минувшей ночью
СИН не видит оснований для госпитализации тяжелобольного осужденного
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;выходных ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;5-8 февраля В Бишкеке на выходных ожидаются осадки. Прогноз погоды на 5-8 февраля
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
5 февраля, четверг
16:44
В Кыргызстане выявили 11 тысяч опасных точек: МЧС предупреждает о рисках В Кыргызстане выявили 11 тысяч опасных точек: МЧС преду...
16:34
Минтранс: Участок дороги Сузак — Каду находится на гарантийном ремонте
16:31
В селе Арчалы построят реабилитационный городок для детей
16:25
В Бишкеке выявили 18 подростков, находившихся без присмотра родителей
16:19
Литературный конкурс для региональных авторов объявлен в Кыргызстане