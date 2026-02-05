Экс-президент Нагорного Карабаха получил пожизненный срок в Баку

Бакинский военный суд вынес пожизненный приговор бывшим лидерам карабахских армян. Силовики задержали политиков в 2023 году после военной операции, итогом которой стал переход спорной территории под контроль Азербайджана, сообщило РБК.

Суд приговорил бывшего президента Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна к пожизненному лишению свободы. Он возглавлял НКР с 2020 года по август 2023-го.

Азербайджанские власти обвинили его в военных преступлениях, включая ведение агрессивной войны, геноцид, терроризм и насильственный захват власти.

Аналогичное наказание суд назначил другим фигурантам дела. В их числе бывший министр обороны Левон Мнацаканян, экс-спикер парламента Давид Ишханян, бывший заместитель командующего силами НКР Давид Манукян и экс-глава МИД Давид Бабаян.

Всех осужденных взяли под стражу в конце 2023 года. Пожизненное лишение свободы грозит также бывшему государственному министру НКР Рубену Варданяну. Никто из фигурантов вину не признает.