Расследование ГНС по «Кыргызнефтегазу». Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту возможных нарушений в ОАО «Кыргызнефтегаз». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их сведениям, уже имеется постановление МВД о возбуждении дела. В пресс-службе ведомства информацию пока не комментируют.

Напомним, ранее Налоговая служба в программе «Схемы» обнародовала результаты анализа данных, указывающие на возможные миллиардные хищения в нефтяной отрасли. По предварительной информации, из-за серых посреднических схем и сомнительных списаний сырья «Кыргызнефтегаз» мог потерять более 4 миллиардов сомов.

Сообщается, что анализ счетов-фактур и финансовых операций компании за 2021-2025 годы позволил выявить три ключевые схемы, через которые прибыль от реализации государственной нефти могла выводиться в пользу частных структур. В расследовании также упоминается возможная аффилированность этих фирм с родственниками и близким окружением бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Официальные комментарии правоохранительных органов и других причастных структур и лиц на момент публикации отсутствуют. Обстоятельства дела уточняются.