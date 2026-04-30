В Кыргызстан пытались незаконно ввезти автозапчасти на более чем 1 миллион сомов

Выявлен факт незаконного ввоза в Кыргызстан различных товаров без соответствующих сопроводительных документов. Об этом сообщает Налоговая служба.

В ходе рейдового налогового контроля на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» выявлен грузовик, перевозивший автозапчасти, электрические приборы и другие изделия.

При осмотре груза и проверке документов возникли обоснованные подозрения в нарушении законодательства. В целях обеспечения прослеживаемости груза сотрудники ГНС наложили контрольную пломбу на автотранспортное средство.

В дальнейшем при проверке по месту выгрузки установлено, что ввоз товаров осуществлялся в адрес получателей без надлежаще оформленных товаросопроводительных документов. Общая стоимость неучтенных товаров превысила 1 миллион сомов.

По факту составлены соответствующие процессуальные материалы. К нарушителям применены меры административного воздействия с наложением штрафов в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

Кроме того, проведена камеральная проверка, по результатам которой предполагается доначисление неуплаченных налоговых обязательств.
