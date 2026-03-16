Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»

Программа «Схемы» ГНС КР рассказала о результатах анализа данных Государственной налоговой службы на миллиардные хищения в нефтяной отрасли Кыргызстана. Об этом сообщает PR-отдел ГУ «Салык Сервис».

По предварительным данным, из-за серых посреднических махинаций и сомнительных списаний сырья «Кыргызнефтегаз» потерял более 4 миллиардов сомов. После изучения и анализа счетов-фактур и данных компании за период с 2021 по 2025 годы, в расследовании обозначены три ключевые схемы, через которые прибыль от государственной нефти оседала в частных руках, аффилированных с родственниками и близким окружением бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Схема 1. Искусственное повышение производственных потерь нефти

За пять лет «Кыргызнефтегаз» добыл около 879 тысяч тонн нефти. В отчетности компании указано, что почти 29 тысяч тонн были списаны как производственные потери. Однако специалисты самого же предприятия дали показания, что потери обычно не превышают одного процента от добытого объема. В этом случае они должны были составить примерно 9 тысяч тонн. Из официального учета исчезло 20 тысяч тонн сырья. По средней цене сырья такой объем может стоить примерно 560 миллионов сомов.



Схема 2. Использование необоснованных посредников при переработке

Скрытые потери сырья стали лишь начальным этапом в более масштабной цепочке распределения ресурсов через посредников. Проверка показала, что 30 процентов всей добытой нефти продавалось частным фирмам, а это за пять лет — 262 тысячи тонн. При этом у государства уже есть собственный нефтеперерабатывающий завод — «Кыргыз Петролеум Компани». Вместо того, чтобы напрямую отправить туда нефть, сырье сначала продавали посредникам, а они в свою очередь продавали ее обратно на дочерний завод ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани» для переработки уже под своим именем. В результате этой схемы частные посредники забирали себе основную прибыль, а государственное предприятие недополучило более трех миллиардов сомов.

Схема 3. Избирательное распределение готовых нефтепродуктов

Завершающим звеном данной системы стал избирательный подход к сбыту уже готовых нефтепродуктов. После переработки нефть распадается на несколько продуктов: бензин, газ, дизель и мазут. Самым прибыльным из них считается мазут и дизель.

Установлено, что именно их реализовывали через ограниченный круг частных компаний. После этого топливо перепродавалось другим покупателям, в том числе зарубежным трейдерам. В отдельных случаях, мазут возвращался обратно на тот же государственный завод.

Таким образом, наиболее ликвидная продукция оказывалась у посредников, тогда как государственное предприятие теряло прибыль.

Например, фирма «Регион Ойл» только за несколько лет закупила мазут почти на 466 миллионов сомов. Изучены также отдельные эпизоды того, как дизель у завода забирала фирма Тай-Мураса Ташиева и в дальнейшем реализовывала в муниципальные предприятия Джалал-Абадской области. Неликвидный бензин АИ-80 и нафту родственники Ташиева не были заинтересованы покупать, поэтому их завод продавал крупным известным нефтетрейдерам страны — ОсОО «Альфа Ойл» и «Партнер Нефть».

Эти схемы работали в период работы Байгазы Матисакова — племянника Камчыбека Ташиева, когда первый возглавлял завод по переработке нефти ЗАО КПК. Каким образом директору дочернего предприятия удавалось заниматься распределением добытого сырья у ОАО «Кыргызнефтегаз», сейчас уточняется.

Кризисное состояние системы подтвердило новое руководство ОАО «Кыргызнефтегаз» Самсаалы Четимбаев.

«Если бы мы сами делали переработку и продавали, то прибыли было бы гораздо больше. Отказ от переработки — это упущение, которое в корне противоречит интересам ОАО «Кыргызнефтегаз». Когда я пришел, на счету компании было всего 1 миллион 200 тысяч сомов. Мы буквально разрывались, чтобы закрыть долги по зарплате. После моего назначения 10 марта мы едва успели выплатить оклады за один месяц», — добавил Четимбаев.



На текущий момент большинство частных компаний, участвовавших в цепочках поставок, фактически прекратили свою деятельность или недоступны для комментариев. В настоящее время налоговые органы продолжают проверку всех эпизодов, описанных в расследовании, для вынесения окончательного заключения о масштабах ущерба национальному бюджету.