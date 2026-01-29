Насилие над подростком: в Джалал-Абаде 16-летней девушке сбрили волосы и избили

В Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело по факту избиения и истязания несовершеннолетней. Об этом сообщили в УВД региона.

По данным милиции, в ночь с 8 на 9 января, примерно с 23.30 до 4.00, несколько лиц без видимых причин избили девушку 2009 года рождения и подвергли ее унижающим действиям, в том числе сбрили брови и волосы.

В результате полученных травм пострадавшую госпитализировали в Узгенскую районную больницу.

Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений по статье 138 «Побои, истязание» УК КР.

В рамках оперативно-следственных мероприятий задержаны двое подозреваемых — жители Базар-Коргонского и Сузакского районов 1988 и 2006 годов рождения. Решением Манасского городского суда они заключены под стражу на месяц.

В УВД также отметили, что одна из задержанных ранее привлекалась к уголовной ответственности по фактам хулиганства и мошенничества.

Следственные действия продолжаются.