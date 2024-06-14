В Токмаке мужчину подозревают в развратных действиях в отношении дочери

В Токмаке мужчину задержали по подозрению в развратных действиях в отношении дочери. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В милицию обратилась мать несовершеннолетней. Она рассказала, что ее муж С.С. систематически устраивает дома скандалы, угрожает физической расправой и пугает детей своим поведением.

По результатам доследственной проверки в отношении отца семейства составили протокол, и материал направили в Токмакский городской суд для рассмотрения по существу.

Заявительница также сообщила, что ее супруг совершил развратные действия в отношении 15-летней дочери. Факт зарегистрирован, начато досудебное производство.

13 июня по результатам собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 157 «Развратные действия сексуального характера» УК КР.

40-летнего С.С. задержали и водворили в ИВС. Следствие продолжается.

Ранее к журналистам обратилась жительница Токмака и рассказала о домогательствах мужа к их троим дочерям и попросила правоохранительные органы провести тщательное расследование.