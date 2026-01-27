18:15
Общество
Сюжет: Семейное насилие

Круглосуточная горячая линия 5200 для жертв семейного насилия заработала в КР

Круглосуточную горячую линию 5200 для жертв семейного насилия и жертв торговли людьми запустили в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Как отмечается, горячая линия начала работу в рамках государственного заказа. Сервис предназначен для оперативной поддержки лиц, пострадавших от семейного насилия, и жертв торговли людьми.

Позвонив по номеру 5200, граждане получат бесплатную, анонимную и конфиденциальную помощь. На линии дежурят профессиональные психологи и консультанты, прошедшие специальную подготовку по вопросам кризисных ситуаций.

Горячая линия работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Звонок доступен на всей территории страны через всех мобильных операторов.

Основные направления работы линии:

  • психологическая поддержка пострадавших от насилия и эксплуатации;

  • информирование о методах защиты прав и доступных услугах;

  • консультации по вопросам безопасного убежища, медицинской и юридической помощи;

  • поддержка родственников и свидетелей инцидентов.
