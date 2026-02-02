Министерство иностранных дел КР прокомментировало ситуацию вокруг гражданки КР, ранее задержанной на территории Ирака. Ситуация вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

Как сообщили в МИД, сведения о задержании гражданки А.Б. Дженалиевой начали распространяться в соцсетях 7 ноября 2025 года. С этого момента посольство Кыргызстана в Кувейте приступило к оказанию консульско-правовой помощи и взаимодействию с компетентными органами Ирака для защиты прав гражданки.

По данным внешнеполитического ведомства, сотрудник посольства находился на постоянной связи с иракской стороной до полного разрешения вопроса, а также поддерживал контакт с родственниками задержанной, предоставляя им актуальную информацию.

В результате за нарушение миграционного законодательства Ирака было принято решение о принудительном выдворении гражданки.

26 декабря 2025 года она вернулась в Кыргызстан.

В министерстве напомнили гражданам Кыргызстана о необходимости строго соблюдать законы стран пребывания.