19:52
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Происшествия

Задержанная в Ираке гражданка Кыргызстана вернулась на родину — МИД

Министерство иностранных дел КР прокомментировало ситуацию вокруг гражданки КР, ранее задержанной на территории Ирака. Ситуация вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

Как сообщили в МИД, сведения о задержании гражданки А.Б. Дженалиевой начали распространяться в соцсетях 7 ноября 2025 года. С этого момента посольство Кыргызстана в Кувейте приступило к оказанию консульско-правовой помощи и взаимодействию с компетентными органами Ирака для защиты прав гражданки.

По данным внешнеполитического ведомства, сотрудник посольства находился на постоянной связи с иракской стороной до полного разрешения вопроса, а также поддерживал контакт с родственниками задержанной, предоставляя им актуальную информацию.

В результате за нарушение миграционного законодательства Ирака было принято решение о принудительном выдворении гражданки. 

26 декабря 2025 года она вернулась в Кыргызстан.

В министерстве напомнили гражданам Кыргызстана о необходимости строго соблюдать законы стран пребывания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360273/
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
В МИД КР обсудили привлечение иностранной рабочей силы для текстильной отрасли
Глава МИД Жээнбек Кулубаев встретился с постоянными представителями девяти стран
В 2026 году КР планирует купить здания в Англии и Японии для своих посольств
МИД два года ведет переговоры с Казахстаном по отмене режима пребывания «90/180»
Кыргызстан установил дипломатические отношения с 185 государствами мира
МИД призвал граждан КР в США соблюдать меры безопасности на фоне демонстраций
Кайрат Турсункулов назначен заместителем министра иностранных дел
МИД КР попросил поддержки у послов при избрании в Совет Безопасности ООН
МИД рекомендует гражданам Кыргызстана воздержаться от поездок в Иран
Западные санкции: в 2026 году МИД продолжит консультации с партнерами
Популярные новости
В&nbsp;Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки В Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в&nbsp;горах ожидается сход лавин В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в горах ожидается сход лавин
В&nbsp;Бишкеке машина ехала со&nbsp;скоростью 120 километров в&nbsp;час. Ее&nbsp;водитель задержан В Бишкеке машина ехала со скоростью 120 километров в час. Ее водитель задержан
Инструктору пытались дать взятку во&nbsp;время сдачи экзамена по&nbsp;вождению Инструктору пытались дать взятку во время сдачи экзамена по вождению
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
2 февраля, понедельник
19:51
Кыргызстан инициировал консультации с ЕС на фоне сообщений о возможных санкциях Кыргызстан инициировал консультации с ЕС на фоне сообще...
19:45
Задержанная в Ираке гражданка Кыргызстана вернулась на родину — МИД
19:44
В ООН предупреждают о нарастающих угрозах ИИ для детей
19:31
Кыргызстанский режиссер Нурбек Эген получил кинопремию «Золотой орел» в Москве
19:21
Из Кыргызстана в Узбекистан пытались ввезти почти 10 тысяч капсул психотропов