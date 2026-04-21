Власть

Комитет ЖК одобрил законопроект об оптимизации дипломатической службы КР

Комитет ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту рассмотрел и одобрил законопроекты об оптимизации дипломатической службы КР и госпротокола.

Как отметил замминистра иностранных дел Алмаз Имангазиев, законопроекты разработаны для приведения дипслужбы в соответствие с Конституцией КР.

Целью документа является совершенствование правового регулирования в сфере дипломатической службы для повышения эффективности ее функционирования, укрепления институционального потенциала и обеспечения соответствия современным требованиям внешнеполитической деятельности государства.

Так, предлагается ввести институт Чрезвычайного и Полномочного Посла КР с нахождением в республике — так называемого выездного посла. Это будет должностное лицо КР с постоянным местом нахождения в Кыргызской Республике, имеющее соответствующие полномочия представлять страну в отношениях с одним или несколькими иностранными государствами и международными организациями.

Замминистра отметил, что данная практика распространена в Норвегии, Швеции, Австрии, Сингапуре.

«Институт выездных послов в перспективе может позитивно повлиять на развитие сотрудничества КР с более широким кругом стран, с которыми Кыргызстан установил дипломатические отношения (без образования отдельного загранучреждения), централизует вопросы принятия существенных для дипломатической службы решений.

Выездные послы будут иметь возможность оперативно поднимать и решать вопросы по сотрудничеству с указанными государствами во взаимодействии с министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления КР.

Следовательно, такой формат сотрудничества, безусловно, поспособствует активизации дипломатических отношений между Кыргызстаном и другими странами (где не имеются загранучреждения республики).

На данном этапе рассматривается вопрос введения выездных послов, аккредитованных в Норвегии, Швеции и Финляндии, с нахождением в Кыргызской Республике, с учетом имеющейся практики в данных странах. Концепцией учреждения института выездных послов в КР рассматривается в том числе экономия бюджетных средств без необходимости учреждения и содержания дипломатических представительств и соответствующего штата», — добавил он.

При этом внедрение данного института также позволит обеспечить применение принципа взаимности во взаимоотношениях с иностранными государствами в случаях назначения ими в КР аналогичных выездных послов с нахождением в своем государстве, добавил замминистра.
