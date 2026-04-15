В Астане 13 апреля 2026 года в галерее искусств HAS SANAT открылась международная выставка кыргызских и казахских художников «Зажги свет». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел КР.

По ее данным, в торжественной церемонии приняли участие посол КР в Республике Казахстан Кудайберген Базарбаев, советник президента республики Казахстан Малик Отарбаев, а также представители министерств и ведомств РК.

Фото МИД КР. В Астане открылась международная выставка кыргызских и казахских художников

В своем выступлении Кудайберген Базарбаев отметил, что искусство является универсальным языком, не требующим перевода. Он подчеркнул, что выставка «Зажги свет» отражает общее стремление к созиданию и демонстрирует духовную связь между народами Кыргызстана и Казахстана.

Экспозиция объединяет более 60 живописных работ художников двух стран. В ней представлены произведения кыргызских мастеров Сансыза Мирзираимова, Абая Насиридин уулу и Ислама Доорова, а также казахской художницы Асель Тлеулен.

Выставка будет открыта для посетителей до 11 мая 2026 года.