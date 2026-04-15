14:04
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Общество

В Астане открылась международная выставка кыргызских и казахских художников

В Астане 13 апреля 2026 года в галерее искусств HAS SANAT открылась международная выставка кыргызских и казахских художников «Зажги свет». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел КР.

По ее данным, в торжественной церемонии приняли участие посол КР в Республике Казахстан Кудайберген Базарбаев, советник президента республики Казахстан Малик Отарбаев, а также представители министерств и ведомств РК.

Фото МИД КР. В Астане открылась международная выставка кыргызских и казахских художников

В своем выступлении Кудайберген Базарбаев отметил, что искусство является универсальным языком, не требующим перевода. Он подчеркнул, что выставка «Зажги свет» отражает общее стремление к созиданию и демонстрирует духовную связь между народами Кыргызстана и Казахстана.

Экспозиция объединяет более 60 живописных работ художников двух стран. В ней представлены произведения кыргызских мастеров Сансыза Мирзираимова, Абая Насиридин уулу и Ислама Доорова, а также казахской художницы Асель Тлеулен.

Выставка будет открыта для посетителей до 11 мая 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370445/
просмотров: 238
Версия для печати
Популярные новости
В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Бизнес
Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Abank приглашает всех на «Айдоо Фест 2026»
«Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
15 апреля, среда
14:00
13:52
13:43
13:35
13:30
