20:16
USD 87.43
EUR 102.75
RUB 1.17
Власть

В Бишкеке обсудили подготовку встреч на высшем уровне Кыргызстана и Китая

В Бишкеке состоялись кыргызско-китайские межмидовские политические консультации. Делегации возглавили заместитель министра иностранных дел КР Медер Абакиров и заместитель министра иностранных дел КНР Лю Бинь.

Как сообщили в МИД, в ходе переговоров стороны подробно обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также исполнению решений по итогам первого заседания Стратегического диалога на уровне министров иностранных дел Кыргызстана и Китая.

Отдельно рассмотрены вопросы подготовки предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Стороны также акцентировали внимание на торгово-экономическом взаимодействии и реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, перерабатывающей промышленности, транспорте и других направлениях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, участники консультаций обменялись мнениями по развитию сотрудничества в рамках ООН, председательства КР в ШОС и формата Центральная Азия — Китай.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371496/
просмотров: 156
Версия для печати
22 апреля, среда
20:03
В Бишкеке обсудили подготовку встреч на высшем уровне Кыргызстана и Китая В Бишкеке обсудили подготовку встреч на высшем уровне К...
19:42
Жители Бишкека жалуются на отсутствие остановки у медакадемии
19:24
В Кыргызстане хотят открыть дополнительные точки продаж мяса по социальным ценам
19:01
Напиток максым включат в Репрезентативный список ЮНЕСКО
18:30
23 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет