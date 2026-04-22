В Бишкеке обсудили подготовку встреч на высшем уровне Кыргызстана и Китая

В Бишкеке состоялись кыргызско-китайские межмидовские политические консультации. Делегации возглавили заместитель министра иностранных дел КР Медер Абакиров и заместитель министра иностранных дел КНР Лю Бинь.

Как сообщили в МИД, в ходе переговоров стороны подробно обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также исполнению решений по итогам первого заседания Стратегического диалога на уровне министров иностранных дел Кыргызстана и Китая.

Отдельно рассмотрены вопросы подготовки предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Стороны также акцентировали внимание на торгово-экономическом взаимодействии и реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, перерабатывающей промышленности, транспорте и других направлениях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, участники консультаций обменялись мнениями по развитию сотрудничества в рамках ООН, председательства КР в ШОС и формата Центральная Азия — Китай.