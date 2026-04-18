Кабмин вынес на обсуждение изменения в реестр госуслуг

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в Единый реестр государственных услуг.
Согласно документу, предлагается расширить перечень услуг, оказываемых через систему МИД и подключить к ним государственное учреждение «Е-Дипломат».
В частности, в реестр планируют включить сразу несколько новых платных услуг:
- организация международных и региональных конференций, форумов, семинаров и тренингов по вопросам сотрудничества;
- предоставление залов, помещений и оборудования дипломатическим миссиям и международным организациям;
- краткосрочная аренда автотранспорта для иностранных представительств и организаций на договорной основе.
Как отмечается в справке-обосновании, изменения направлены на повышение качества и доступности государственных услуг, а также на постепенный переход учреждения «Е-Дипломат» к самоокупаемости. Для этого планируется эффективнее использовать переданное государственное имущество, включая административное здание в Оше и автотранспорт.
Власти подчеркивают, что принятие документа не потребует дополнительных расходов из бюджета и не повлечет негативных последствий.