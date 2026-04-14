Власть

КР устанавливает дипотношения с Демократической Республикой Восточный Тимор

Кыргызстан устанавливает дипотношения с Демократической Республикой Восточный Тимор. Об этом заявлено на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

МИД представило депутатам проект совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Восточным Тимором.

По словам заместителя министра иностранных дел Кайрата Турсункулова, ранее у КР не было налажено никакого сотрудничества с Восточным Тимором.

«Были взаимосвязи только на уровне международных организаций. Сейчас налаживаем дипломатические отношения с этим островным маленьким государством в Азиатско-Тихоокенском регионе в рамках расширения международного сотрудничества. Надо отметить, что Восточный Тимор получил свою независимось лишь в 2002 году и тогда же стал членом ООН», — отметил он.

По словам чиновника, если считать Тимор, то КР наладит, таким образом, дипломатические отношения с 186 странами мира.

«Останется лишь семь государств. Но ведется работа по установлению дипотношений со всеми странами — участницами ООН», — добавил он.

Кайрат Турсункулов сказал, что не планируется открытие посольства или диппредставительства в Тиморе.
