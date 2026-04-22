В Кыргызстане вводится институт выездного посла. ЖК одобрил закон о дипслужбе

Депутаты Жогорку Кенеша приняли в трех чтениях законопроект о внесении изменений в Закон «О дипломатической службе».

По словам заместителя министра иностранных дел Алмаза Имангазиева, поправки приводят нормы профильного закона в соответствие с конституционным законодательством о кабмине и направлены на оптимизацию внешнеполитической деятельности.

Одним из ключевых нововведений стало внедрение института выездного посла.

Согласно этой практике, широко распространенной в скандинавских странах, посол базируется в Кыргызстане и посещает государства аккредитации периодически для встреч и официальных мероприятий. В таких странах полноценное посольство не создается, что позволяет эффективно представлять интересы республики при минимальных затратах. Финансирование деятельности и выплата зарплаты таким дипломатам будут осуществляться в рамках уже утвержденного бюджета МИД.

Законопроект также закрепляет новые требования к кандидатам на должности чрезвычайных и полномочных послов, а также постоянных представителей при международных организациях.

Согласно норме, на эти посты, как правило, назначаются кадровые дипломаты. Они должны иметь не менее десяти лет стажа работы в органах дипломатической службы, администрации президента или аппарате Жогорку Кенеша в подразделениях, курирующих вопросы международного сотрудничества. При этом сохраняется возможность назначения лиц, внесших значительный вклад в государственное, общественное или экономическое развитие страны.

Важным дополнением стало устранение правового пробела в вопросе дипломатических рангов.

Если в прежней редакции закона была прописана только процедура их присвоения, то обновленный документ вводит механизмы лишения рангов.

Кроме того, расширяются функции самого МИД: теперь ведомство наделено правом вносить на рассмотрение президента предложения о признании иностранных государств и правительств, а также об установлении с ними официальных дипотношений.

Отдельный блок поправок касается ротации сотрудников администрации президента и аппарата Жогорку Кенеша, занимающихся международными вопросами. Теперь такие специалисты могут быть направлены в длительные заграничные командировки для работы в загранучреждениях. Решение о направлении принимается руководителем внешнеполитического ведомства на основании письменного предложения руководителя соответствующего структурного подразделения администрации президента или аппарата парламента.