Для иностранных послов в КР установят четкие правила деятельности

Для иностранных послов в Кыргызстане установят четкие правила деятельности. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша при обсуждении законопроектов о дипломатической службе и госпротоколе заявил замминистра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

Так он ответил на вопрос депутата Жылдыз Таалайбек кызы, которая отметила, что МИД законопроектом хочет ограничить деятельность иностранных послов до вручения верительных грамот. Она поинтересовалась, какова была необходимость в таких поправках.

Алмаз Имангазиев отметил, что изучена мировая практика, как работает госпротокол в других государствах.

«Наше намерение — отрегулировать деятельность иностранных послов, так как иногда некоторые проявляют чрезмерную активность еще до вручения верительных грамот. Это вносит некую неопределенность среди госорганов и дипкорпуса в целом. Поэтому сейчас устанавливаем четкие правила для иностранных послов в КР, чтобы дисциплинировать их и чтобы они сохраняли субординацию», — добавил он.

Парламентарий заметила, что все же у нее сохранились сомнения в правильности этих поправок. Она добавила, что на практике бывали случаи и задержки вручения послам верительных грамот.

Замминистра подчеркнул: если КР считает, что встреча с участием того или иного иностранного посла имеет неотложный характер, то необходимые процедуры с вручением грамот ускоряются.