11:22
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Власть

Для иностранных послов в КР установят четкие правила деятельности

Для иностранных послов в Кыргызстане установят четкие правила деятельности. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша при обсуждении законопроектов о дипломатической службе и госпротоколе заявил замминистра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

Так он ответил на вопрос депутата Жылдыз Таалайбек кызы, которая отметила, что МИД законопроектом хочет ограничить деятельность иностранных послов до вручения верительных грамот. Она поинтересовалась, какова была необходимость в таких поправках.

Алмаз Имангазиев отметил, что изучена мировая практика, как работает госпротокол в других государствах.

«Наше намерение — отрегулировать деятельность иностранных послов, так как иногда некоторые проявляют чрезмерную активность еще до вручения верительных грамот. Это вносит некую неопределенность среди госорганов и дипкорпуса в целом. Поэтому сейчас устанавливаем четкие правила для иностранных послов в КР, чтобы дисциплинировать их и чтобы они сохраняли субординацию», — добавил он.

Парламентарий заметила, что все же у нее сохранились сомнения в правильности этих поправок. Она добавила, что на практике бывали случаи и задержки вручения послам верительных грамот.

Замминистра подчеркнул: если КР считает, что встреча с участием того или иного иностранного посла имеет неотложный характер, то необходимые процедуры с вручением грамот ускоряются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371205/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
Комитет ЖК одобрил законопроект об оптимизации дипломатической службы КР
Кабмин вынес на обсуждение изменения в реестр госуслуг
В Астане открылась международная выставка кыргызских и казахских художников
КР устанавливает дипотношения с Демократической Республикой Восточный Тимор
Водительские права КР образца 2025 года не оспаривались за рубежом — МИД
Эскалация. МИД призывает кыргызстанцев покинуть страны Ближнего Востока
МИД Кыргызстана усиливает позиции: итоги года и планы на ШОС
Вопросы региональной повестки обсудили главы МИД Кыргызстана и Узбекистана
Глава МИД обсудил с послом Великобритании инвестиции и сотрудничество
Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Пакистан и Афганистан
Популярные новости
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Камеры, рейды и&nbsp;контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Бизнес
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
21 апреля, вторник
11:21
Комитет ЖК одобрил законопроект об оптимизации дипломатической службы КР Комитет ЖК одобрил законопроект об оптимизации дипломат...
11:18
Пройти госаккредитацию обязали медицинские вузы Кыргызстана
11:17
ТЭЦ и тепловые сети Бишкека освободят от налогов
11:16
Опасные участки и камнепады: что происходит на трассе север — юг
11:15
В кабмине пообещали расследование в Минпросвещения после критики депутата