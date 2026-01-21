В строящейся на Иссык-Куле школе обрушилась кровля. Комментарий Минстроя

В строящейся благотворительным фондом «Ас-Салам» школе обвалилась часть кровли. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, школу на 150 ученических мест имени Ислама Касмалиева в селе Мин-Булак Иссык-Кульской области начали строить в 2023 году.

«Объект возведен благотворительным фондом «Ас-Салам», подрядной организацией выступило ОсОО «Энержи-Нур строй». Школа не введена в эксплуатацию, поскольку на завершающем этапе строительства при выполнении работ по монтажу кровли Иссык-Кульское региональное управление департамента государственного архитектурно-строительного контроля не приняло объект. В адрес ОсОО «Энержи-Нур строй» по факту строительства школы неоднократно выносились предупреждения», — говорится в сообщении.

В ночь на 18 января в результате обильного снегопада обрушилась часть кровли.

ОсОО «Энержи-Нур строй» вынесено письменное предупреждение и выдвинуто требование о восстановлении объекта. На сегодняшний день кровля школы полностью восстановлена. В отношении компании наложен штраф в 200 тысяч сомов. Вопрос о приостановлении лицензии подрядной организации будет рассмотрен на заседании комиссии.

После проверки уполномоченными органами и получения положительного заключения объект будет официально введен в эксплуатацию.