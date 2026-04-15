Депутат: В Манасе школьники вынуждены учиться в здании бывшего госпиталя

В городе Манас школьники вынуждены учиться в здании бывшего госпиталя, заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Алтынбек Кылычбаев.

По его словам, школа рассчитана на 680 мест, а по факту в ней обучаются 2 тысячи учеников.

«Здание требует капитального ремонта. Как отмечает коллектив средней школы имени Бакиева, здание было построено еще в годы ВОВ как военный госпиталь, но позже переоборудовано под учебное заведение. Сейчас из-за просадки части здания начальных классов возникает угроза безопасности детей, в связи с чем необходимо строительство нового современного корпуса для младших классов», — сказал он.
Материалы по теме
В Бишкеке презентуют трилогию «Манас» на дунганском языке
В Кочкорском районе построено новое здание школы имени Арабаева на 500 мест
Президенту рассказали о проблемных школах в Оше и при чем тут «Первый учитель»
Молодежный форум пройдет в городе Манасе: программа мероприятий
В Национальной школе-лицее инновационных технологий назначен новый директор
«Школа 21»: бесплатное IT-обучение запускается в июле
В Оше школу, построенную фермером, не принимают на баланс, но учат в ней детей
В столице Монголии появится улица Манаса. Дружба Бишкек — Улан-Батор укрепляется
Школу с детьми с инвалидностью выселяют из здания в Кара-Балте
Число детей, не посещающих школу, растет седьмой год подряд — ЮНЕСКО
