Депутат: В Манасе школьники вынуждены учиться в здании бывшего госпиталя

В городе Манас школьники вынуждены учиться в здании бывшего госпиталя, заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Алтынбек Кылычбаев.

По его словам, школа рассчитана на 680 мест, а по факту в ней обучаются 2 тысячи учеников.

«Здание требует капитального ремонта. Как отмечает коллектив средней школы имени Бакиева, здание было построено еще в годы ВОВ как военный госпиталь, но позже переоборудовано под учебное заведение. Сейчас из-за просадки части здания начальных классов возникает угроза безопасности детей, в связи с чем необходимо строительство нового современного корпуса для младших классов», — сказал он.