Происшествия

В Бишкеке за нарушения на стройке оштрафована компания «Бина Групп»

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдан Орунтаев провел рейд по строительным объектам столицы и выявил серьезные нарушения на стройке пятиэтажного учебного центра по улице Океева, 9 и 11.

Как сообщили в ведомстве, на объекте не соблюдались строительные нормы и технические требования.

По итогам проверки на компанию-подрядчика «Бина Групп» составлен протокол и наложен штраф в размере 200 тысяч сомов. Организация также получила письменное предупреждение с требованием устранить выявленные недостатки.

Министерство напомнило, что будет и дальше усиливать контроль за безопасностью и качеством строительства. 
