Власть

Государство вмешалось в долгострой, проблемные объекты в КР перезапустят

В Бишкеке начата комплексная работа по проблемным объектам компании «Доолот курулуш». Об этом стало известно по итогам встречи министра строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдана Орунтаева с дольщиками ОсОО «Базис-М».

Как отмечается, деятельность фирмы взята под контроль президента в феврале после многочисленных жалоб граждан. В течение двух месяцев проводилась юридическая проработка документов.

В результате при Министерстве строительства создана «Государственная строительная компания», которая уже направлена на регистрацию в Министерство юстиции.

Ожидается, что новая структура зайдет на объекты «Базис-М» в качестве организатора, после чего строительные работы будут возобновлены на законной основе.

Министр подчеркнул, что процесс носит многоэтапный характер и требует времени из-за сложных юридических, технических и финансовых вопросов.

Отдельно отмечено, что из-за роста цен на строительные материалы и услуги за последние годы необходимо провести повторные сметные расчеты проектов.

Напомним, часть дольщиков приобрела жилье еще четыре года назад, однако до сих пор не получила квартиры из-за остановки строительства. Несмотря на ранее выданные предписания, компания не смогла возобновить работы из-за финансовых трудностей.
