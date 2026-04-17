16:51
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Общество

Кыргызстан и Узбекистан расширяют партнерство в сфере строительства и ЖКХ

Кыргызстан и Узбекистан намерены укреплять взаимодействие в сфере строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.

По ее данным, заместитель министра Бактыяр Станбеков провел переговоры с заместителем министра строительства и ЖКХ Узбекистана Тоиром Алиматовым. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и возможность подписания меморандума между профильными ведомствами двух стран.

Отмечается, что особое внимание уделено цифровизации систем строительного контроля, внедрению современных методов управления в отрасли, а также обмену передовыми практиками.

Также обсуждались вопросы повышения прозрачности строительных процессов и усиления контроля за реализацией объектов с использованием цифровых решений.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерение продолжить работу по расширению сотрудничества в строительной сфере.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370846/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
В Ноокене впервые за 50 лет капитально ремонтируют школу
В Бишкеке спустя 15 лет жильцы проблемного дома получили документы
В Кочкорском районе построено новое здание школы имени Арабаева на 500 мест
Градостроительные заключения в Бишкеке будут выдавать только онлайн
В Бишкеке усилили работы по приведению города к единому дизайн-коду
Зиплайны и стеклянные мосты в Кыргызстане хотят строить по новым правилам
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
Нет разрешений — нет работы: в Аламединском районе закрыли зоны отдыха
Депутат требует ужесточить контроль за строительством в Бишкеке
Аудит выявил нарушения в строительной отрасли КР почти на 1,6 миллиарда сомов
Популярные новости
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Из&nbsp;России после мартовских рейдов выдворят 6&nbsp;тысяч мигрантов Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
17 апреля, пятница
16:37
Сердечно-сосудистые заболевания в Кыргызстане молодеют Сердечно-сосудистые заболевания в Кыргызстане молодеют
16:32
Правозащитница заявила о цифровом харассменте со стороны юриста
16:29
В Кыргызстане изданы учебники «Алиппе» для первых классов
16:14
Кыргызстан и Узбекистан расширяют партнерство в сфере строительства и ЖКХ
16:03
В Бишкеке недалеко от третьего микрорайона горит частный дом