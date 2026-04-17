Фото Минстроя . Кыргызстан и Узбекистан расширяют партнерство в сфере строительства и ЖКХ

Кыргызстан и Узбекистан намерены укреплять взаимодействие в сфере строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.

По ее данным, заместитель министра Бактыяр Станбеков провел переговоры с заместителем министра строительства и ЖКХ Узбекистана Тоиром Алиматовым. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и возможность подписания меморандума между профильными ведомствами двух стран.

Отмечается, что особое внимание уделено цифровизации систем строительного контроля, внедрению современных методов управления в отрасли, а также обмену передовыми практиками.

Также обсуждались вопросы повышения прозрачности строительных процессов и усиления контроля за реализацией объектов с использованием цифровых решений.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерение продолжить работу по расширению сотрудничества в строительной сфере.