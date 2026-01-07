17:23
Происшествия

Пожар в доме престарелых. Госпитализирован сотрудник МЧС

Прапорщик МЧС Алымбек Келешов проявил мужество при тушении пожара в доме престарелых и спасении людей, рискуя собственной жизнью. Во время эвакуации он отравился угарным газом и был госпитализирован. Об этом сообщили в МЧС.

Несмотря на плотное задымление и высокую температуру, сотрудник МЧС продолжал выносить пациентов из горящего здания. После завершения спасательных работ ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас состояние Келешова оценивается как удовлетворительное.

Напомним, пожар произошел 6 января в палате паллиативного отделения дома престарелых. В результате возгорания погибли двое тяжелобольных постояльцев. По информации Минздрава КР, еще 14 пациентов были доставлены в больницы.

Для пострадавших в пожаре объявлен сбор донорской крови.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Причины пожара устанавливаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357203/
просмотров: 166
