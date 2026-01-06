Пожар в Доме престарелых. О состоянии госпитализированных рассказали медики

Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов посетил клиническую больницу скорой медицинской помощи, где ознакомился с состоянием пострадавших, поступивших после пожара в Доме престарелых.

Как сообщили 24.kg в ведомстве, всего в КБСМП поступили 14 пациентов: 13 с диагнозом — отравление угарным газом, 1 с ожогами I степени.

Состояние четырех пациентов оценивается как средней тяжести, у двоих как тяжелое, у восьми как относительно удовлетворительное.

Тяжесть состояния обусловлена сопутствующими заболеваниями, отравлением угарным газом и продуктами горения.

Глава Минздрава ознакомился с условиями госпитализации, ходом лечения и дал необходимые поручения по обеспечению надлежащей медицинской помощи пострадавшим.

Сегодня в палате отдельно стоящего паллиативного отделения произошло возгорание. Двое тяжело больных постояльцев Дома престарелых погибли.

По данным МЧС, к тушению пожара привлекали четыре пожарных расчета и оперативных штаб. Возгорание ликвидировали.