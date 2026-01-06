23:06
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Пожар в Доме престарелых. О состоянии госпитализированных рассказали медики

Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов посетил клиническую больницу скорой медицинской помощи, где ознакомился с состоянием пострадавших, поступивших после пожара в Доме престарелых.

Как сообщили 24.kg в ведомстве, всего в КБСМП поступили 14 пациентов: 13 с диагнозом — отравление угарным газом, 1 с ожогами I степени.

Состояние четырех пациентов оценивается как средней тяжести, у двоих как тяжелое, у восьми как относительно удовлетворительное.

Тяжесть состояния обусловлена сопутствующими заболеваниями, отравлением угарным газом и продуктами горения.

Глава Минздрава ознакомился с условиями госпитализации, ходом лечения и дал необходимые поручения по обеспечению надлежащей медицинской помощи пострадавшим.

Сегодня в палате отдельно стоящего паллиативного отделения произошло возгорание. Двое тяжело больных постояльцев Дома престарелых погибли.

По данным МЧС, к тушению пожара привлекали четыре пожарных расчета и оперативных штаб. Возгорание ликвидировали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357164/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Пожар в Доме престарелых. Ситуацию прокомментировали в мэрии Бишкека
При пожаре в Доме престарелых в Бишкеке погибли два человека
В Амстердаме в новогоднюю ночь полностью сгорела 150‑летняя церковь
В результате пожара в общежитии в Бишкеке пострадавших нет
В Бишкеке из-за пожара в общежитии эвакуировали 150 студентов
Крупный пожар в Бишкеке: горит общежитие
В одной из квартир в «Джале» произошел пожар: эвакуированы 20 человек
Пожар в жилом доме Бишкека. Погибла женщина
В Бишкеке горит жилой дом
После пожара. Ремонт в НИИХСиТО выполнен на 85 процентов
Популярные новости
Кыргызстанка вошла в&nbsp;0,4 процента людей с&nbsp;самым высоким&nbsp;IQ в&nbsp;мире Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
Водителей такси призвали получить лицензии: с&nbsp;1&nbsp;февраля начнутся рейды Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
Внимание! В&nbsp;Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов Внимание! В Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов
С&nbsp;20&nbsp;января для россиян до&nbsp;14&nbsp;лет изменятся правила въезда в&nbsp;Кыргызстан С 20 января для россиян до 14 лет изменятся правила въезда в Кыргызстан
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
6 января, вторник
22:52
Пожар в Доме престарелых. О состоянии госпитализированных рассказали медики Пожар в Доме престарелых. О состоянии госпитализированн...
22:06
Доведение солдата до самоубийства: Военная прокуратура провела задержание
21:32
Пожар в Доме престарелых. Ситуацию прокомментировали в мэрии Бишкека
21:31
Galaxy S26 Ultra получит антишпионский экран с функцией Privacy Display
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 января: переменная облачность