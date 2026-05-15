Кабмин Кыргызстана пригласил Татарстан участвовать во Всемирных играх кочевников

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев в рамках рабочей поездки в город Казань на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026» встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего взаимодействия, подчеркнув высокую динамику развития кыргызско-татарстанских отношений.

Данияр Амангельдиев отметил, что Кыргызстан придает большое значение расширению межрегиональных связей и видит в Татарстане одного из ведущих экономических партнеров.

Татарстан пригласили на предстоящие Всемирные игры кочевников, а также Иссык-Кульский международный форум, который состоится в июне в Чолпон-Ате.

В ходе переговоров стороны детально обсудили сотрудничество в туристической отрасли. Особый акцент сделан на развитии горнолыжного туризма. Учитывая богатый природный потенциал Кыргызстана и опыт Татарстана в создании современной туристической инфраструктуры, собеседники поделились идеями по обмену опытом в данном направлении.

«Для нас Кыргызстан — братская республика. Нас объединяют история, вера и традиции. Мы видим большой нереализованный потенциал в нашей торговле и готовы активно работать над его раскрытием», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Отдельное внимание раис Татарстана уделил экологической повестке, отметив важность совместной работы по сохранению снежного барса — священного животного для обоих народов и символа, объединяющего две республики. Он выразил поддержку инициативам Кыргызстана в сфере защиты биоразнообразия и экосистем высокогорья.