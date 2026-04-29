Селевой поток перекрыл трассу в Аксы, движение открыли по одной полосе

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области после сильных дождей сель полностью заблокировал участок дороги Кара-Жыгач — Кара-Суу.

По данным Министерства транспорта, стихия повредила трассу сразу в девяти местах. Движение было полностью остановлено.

С утра на месте работают сотрудники предприятия «Кыргызавтожол-Туштук», ведутся работы по расчистке и восстановлению проезда.

На данный момент дорогу удалось открыть в одну сторону, движение осуществляется в однополосном режиме. Работы продолжаются, на участке задействована спецтехника.
