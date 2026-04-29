Происшествия

В Гульчо из-за селей ввели режим ЧС — пострадали 92 дома и 2 школы

В Гульчо ввели режим чрезвычайной ситуации после схода селей, вызванных ливневыми дождями 27-28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По ее данным, селевые потоки затопили дворы и подвалы жилых домов, социальные объекты. Всего пострадали 92 жилых дома, включая 17 подвалов, 71 двор и 4 хозяйственные постройки. Повреждены две школы.

Решением мэрии города 28 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации последствий привлекли 74 спасателя МЧС, 8 единиц специальной и 2 единицы инженерной техники. Дополнительно задействованы силы гражданской защиты Алайского района и местные жители — всего 388 человек, 27 единиц техники и 5 мотопомп.

По состоянию на вечер 28 апреля очищены от селевых наносов 25 жилых домов, в том числе 6 подвалов и 19 дворов. Работы по очистке и восстановлению продолжаются.

Принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки и оказания помощи пострадавшим.

Ситуация находится под личным контролем министра чрезвычайных ситуаций Канатбека Чыныбаева. На месте работает заместитель министра Искендер Сулайманов, координируя действия служб. 
