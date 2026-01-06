22:38
Происшествия

Пожар в Доме престарелых. Ситуацию прокомментировали в мэрии Бишкека

Пожар не затронул сам Дом престарелых в Бишкеке, он произошел в палате отдельно стоящего паллиативного отделения. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, всего в учреждении 220 получателей услуг, они находятся в безопасных условиях, вопрос эвакуации постояльцев не стоит.

При пожаре в Доме престарелых в Бишкеке погибли два человека

«Всего в мужском паллиативном отделении было 13 человек (тяжелобольных, лежачих), из них двое погибли. Остальных 11 человек из соседних палат сначала эвакуировали в другое отделение, но позже медики их госпитализировали, чтобы исключить риски отравления угарным газом. Если динамика будет стабильной, то завтра их привезут уже обратно», — сказала Виктория Мозгачева.

Она добавила, что в июле прошлого года в учреждении проводили учения по пожаротушению совместно с МЧС. «Никаких замечаний и предписаний не было, все мероприятия были выполнены. Сейчас специалисты будут разбираться в причинах, что именно произошло в палате», — отметила вице-мэр.

По ее данным, в 2025-м в основном трехэтажном здании Дома престарелых провели капитальный ремонт.
