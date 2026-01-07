15:49
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

Пожар в Доме престарелых. Доноров призывают сдать кровь пострадавшим

Для пострадавших в пожаре, произошедшем накануне в столичном Доме престарелых, нужна донорская кровь. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья со ссылкой на Республиканский центр крови.

По его данным, в период праздников нехватка крови часто становится острее: доноры реже приходят из-за выходных и отпусков, а потребность в крови при этом не только не снижается, но и возрастает.

Граждане, желающие помочь, могут обратиться по адресу: Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 60.

Центр крови работает в праздничные дни — 7, 8, 9 января — с 8.00 до 14.30.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед процедурой сдачи крови исключить все жирное, жареное, молочное.

Подробнее о том, как подготовиться к сдаче крови, можно прочитать здесь.

Напомним, 6 января в палате отдельно стоящего паллиативного отделения произошло возгорание. Двое тяжелобольных постояльцев погибли. По данным Минздрава, в больницу госпитализировали 14 пациентов.

Возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357194/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Пожар в Доме престарелых. О состоянии госпитализированных рассказали медики
Пожар в Доме престарелых. Ситуацию прокомментировали в мэрии Бишкека
При пожаре в Доме престарелых в Бишкеке погибли два человека
В Амстердаме в новогоднюю ночь полностью сгорела 150‑летняя церковь
В результате пожара в общежитии в Бишкеке пострадавших нет
В Бишкеке из-за пожара в общежитии эвакуировали 150 студентов
Крупный пожар в Бишкеке: горит общежитие
В одной из квартир в «Джале» произошел пожар: эвакуированы 20 человек
Пожар в жилом доме Бишкека. Погибла женщина
В Бишкеке горит жилой дом
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
Тонны золота в&nbsp;подвале. В&nbsp;Китае экс-мэра Гуанчжоу приговорили к&nbsp;смертной казни Тонны золота в подвале. В Китае экс-мэра Гуанчжоу приговорили к смертной казни
Авиаудары по&nbsp;военным объектам у&nbsp;Каракаса: над Венесуэлой нет ни&nbsp;одного самолета Авиаудары по военным объектам у Каракаса: над Венесуэлой нет ни одного самолета
В&nbsp;новогодние праздники в&nbsp;спецприемник Бишкека доставили более 120 человек В новогодние праздники в спецприемник Бишкека доставили более 120 человек
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
7 января, среда
15:30
Кыргызский футбольный союз расширяет сотрудничество с Саудовской Аравией Кыргызский футбольный союз расширяет сотрудничество с С...
15:12
В Караколе проходит традиционная ярмарка Karakol Winter Fair 2026
15:09
В одной из квартир в Бишкеке обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением
14:56
Пожар в Доме престарелых. Доноров призывают сдать кровь пострадавшим
14:50
В Ак-Суу ограбили православный храм. Задержаны двое подозреваемых