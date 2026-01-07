Пожар в Доме престарелых. Доноров призывают сдать кровь пострадавшим

Для пострадавших в пожаре, произошедшем накануне в столичном Доме престарелых, нужна донорская кровь. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья со ссылкой на Республиканский центр крови.

По его данным, в период праздников нехватка крови часто становится острее: доноры реже приходят из-за выходных и отпусков, а потребность в крови при этом не только не снижается, но и возрастает.

Граждане, желающие помочь, могут обратиться по адресу: Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 60.

Центр крови работает в праздничные дни — 7, 8, 9 января — с 8.00 до 14.30.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед процедурой сдачи крови исключить все жирное, жареное, молочное.

Подробнее о том, как подготовиться к сдаче крови, можно прочитать здесь.

Напомним, 6 января в палате отдельно стоящего паллиативного отделения произошло возгорание. Двое тяжелобольных постояльцев погибли. По данным Минздрава, в больницу госпитализировали 14 пациентов.

Возбуждено уголовное дело.