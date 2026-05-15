Казахстан и Турция будут вместе производить беспилотники Anka. Страны создадут совместное предприятие по производству дронов, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали соответствующий документ.

Соглашение предусматривает совместное производство беспилотников Anka. Это турецкие разведывательно-ударные БПЛА средней высотности и большой продолжительности полета. Они эксплуатируются с 2013 года. В 2023-м беспилотники Anka-S были приняты на опытные войсковые испытания в Казахстане.

Кроме того, главы двух стран заключили меморандум и соглашение по добыче нефти между «Казмунайгаз» и Турецкой нефтяной корпорацией (Trkiye Petrolleri Anonim Ortakl).

В холдинге «Самрук Казына», куда входит «Казмунайгаз», отметили, что по соглашению компании будут привлекать нефтесервисные активы, чтобы добывать углеводороды в Казахстане, Турции и других странах. Документ закрепляет условия для сотрудничества в нефтегазовой сфере по инвестициям, совместным проектам.

Реджеп Тайип Эрдоган накануне прибыл в Казахстан с государственным визитом.

Объем торговли двух стран по итогам 2025 года приблизился к $10 миллиардам.