08:59
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Власть

Казахстан и Турция будут вместе производить беспилотники Anka

Казахстан и Турция будут вместе производить беспилотники Anka. Страны создадут совместное предприятие по производству дронов, сообщает Акорда.

Акорды
Фото Акорды. Казахстан и Турция будут вместе производить беспилотники Anka. Соответствующий документ подписали Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган

Уточняется, что соответствующий документ подписали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Соглашение предусматривает совместное производство беспилотников Anka. Это турецкие разведывательно-ударные БПЛА средней высотности и большой продолжительности полета. Они эксплуатируются с 2013 года. В 2023-м беспилотники Anka-S были приняты на опытные войсковые испытания в Казахстане.

Кроме того, главы двух стран заключили меморандум и соглашение по добыче нефти между «Казмунайгаз» и Турецкой нефтяной корпорацией (Trkiye Petrolleri Anonim Ortakl).

В холдинге «Самрук Казына», куда входит «Казмунайгаз», отметили, что по соглашению компании будут привлекать нефтесервисные активы, чтобы добывать углеводороды в Казахстане, Турции и других странах. Документ закрепляет условия для сотрудничества в нефтегазовой сфере по инвестициям, совместным проектам.

Реджеп Тайип Эрдоган накануне прибыл в Казахстан с государственным визитом.

Объем торговли двух стран по итогам 2025 года приблизился к $10 миллиардам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373885/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина и его супругу посетить США в сентябре
Президент Турции прибыл в Казахстан с государственным визитом
Госвизит президента США в Китай. Что заявили лидеры двух стран: главное
Госвизит президента США в Китай. Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером
В Турции начался основной суд по делу экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу
Атака на Иран. Реджеп Тайип Эрдоган призвал к переговорному процессу
Москва и Астана обсуждают даты визита Владимира Путина в Казахстан
Садыр Жапаров совершит государственный визит в Пакистан 3–4 декабря
В Бишкеке прошла репетиция конного почетного караула перед визитом Путина
Визит Владимира Путина. В делегации Абрамович, Бажаев, Фрадков и министры
Популярные новости
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
В&nbsp;Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за&nbsp;сталкинг В Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за сталкинг
Могут&nbsp;ли кыргызстанцев прослушивать по&nbsp;ключевым словам? Ответ ГКНБ Могут ли кыргызстанцев прослушивать по ключевым словам? Ответ ГКНБ
Бизнес
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
15 мая, пятница
08:57
Отбор новых научных проектов начался в Кыргызстане Отбор новых научных проектов начался в Кыргызстане
08:51
В Чуйской долине в ближайший час ожидается сильный ветер
08:50
Кабмин Кыргызстана пригласил Татарстан участвовать во Всемирных играх кочевников
08:34
Турецкая компания готова помочь Кыргызстану в развитии солнечной энергетики
08:30
Казахстан и Турция будут вместе производить беспилотники Anka
14 мая, четверг
23:38
Новые элементы дизайна стали доступными пользователям мессенджера WhatsApp