Общество

Отбор новых научных проектов начался в Кыргызстане

Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана начало отбор научных, научно-технических и научно-инновационных программ и проектов из Фонда науки для программно-целевого финансирования за счет республиканского бюджета на 2027 год.

Отбор проводится по приоритетным направлениям науки: история Кыргызстана, кыргызский язык, сельскохозяйственная, биологическая и продовольственная безопасность, зеленая экономика, здравоохранение, изменение климата, устойчивая энергетика, индустрия 4.0, цифровые валюты центральных банков, цифровая трансформация.

Научные исследования, предлагаемые для финансирования, должны включать четко определенные цели, научные инновации, практическую ценность, план реализации и финансовые расчеты.

Также представленные темы должны быть предварительно обсуждены на научно-технических советах соответствующих отраслевых органов, копия протокола должна быть приложена к заявке.

Заявки принимаются от государственных органов через систему электронного документооборота с 18 мая по 18 июня 2026 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 0312680476.
