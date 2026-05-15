Отбор новых научных проектов начался в Кыргызстане

Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана начало отбор научных, научно-технических и научно-инновационных программ и проектов из Фонда науки для программно-целевого финансирования за счет республиканского бюджета на 2027 год.
Отбор проводится по приоритетным направлениям науки: история Кыргызстана, кыргызский язык, сельскохозяйственная, биологическая и продовольственная безопасность, зеленая экономика, здравоохранение, изменение климата, устойчивая энергетика, индустрия 4.0, цифровые валюты центральных банков, цифровая трансформация.
Также представленные темы должны быть предварительно обсуждены на научно-технических советах соответствующих отраслевых органов, копия протокола должна быть приложена к заявке.
Заявки принимаются от государственных органов через систему электронного документооборота с 18 мая по 18 июня 2026 года.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 0312680476.