Пожар в Доме престарелых. Возбуждено уголовное дело

По факту пожара в Доме престарелых в Бишкеке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УВД Первомайского района.

Отмечается, что назначена и проводится пожаро-техническая экспертиза. Дело расследуется по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Напомним, 6 января в палате отдельно стоящего паллиативного отделения произошло возгорание. Двое тяжелобольных постояльцев погибли.

По данным МЧС, к тушению огня привлекали четыре пожарных расчета и оперативный штаб. Возгорание ликвидировали. В больницу доставлены 11 человек, в том числе один пожарный.