Экономика

Турецкая компания готова помочь Кыргызстану в развитии солнечной энергетики

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков провел встречу с руководителем турецкой компании ZENA Elektrik ve Enerji Anonim Şirketi Йүксел Чагры Гюрсес. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото пресс-службы Минэкономики.

Стороны обсудили вопросы расширения кыргызско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, а также инвестиционные возможности Кыргызстана.

Гостей проинформировали о реализации мер по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в стране, а также подтвердили готовность поддерживать инвестиционные проекты компании ZENA Enerji.

Йүксел Чагры Гюрсес рассказал, что после более детального ознакомления с инвестиционными и предпринимательскими возможностями Кыргызстана интерес компании к реализации проектов в стране существенно возрос.

Участники встречи договорились активизировать деловые контакты и продолжить укрепление торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

ZENA Enerji работает в сфере возобновляемой энергии, в том числе по проектам солнечной энергетики, предоставляя услуги проектирования, разработки, строительства и эксплуатации объектов.

Компания реализовала ряд энергетических проектов в Турции и обладает опытом строительства крышных солнечных электростанций для промышленных объектов.
