Завышенные требования, чересчур длинный рабочий день и отсутствие гарантий занятости наносят ущерб здоровью работников и, как следствие, экономике в целом. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ).

По ее данным, ежегодно более 840 тысяч человек умирают от заболеваний, связанных с неблагоприятной психосоциальной средой на работе.

И речь идет не только о переработках или чрезмерной нагрузке, но также о плохом отношении, издевательствах и домогательствах.

Постоянное нахождение в такой среде может вести к сердечно-сосудистым заболеваниям, психическим расстройствам и даже самоубийству.

В МОТ подсчитали, что если сложить все годы здоровой жизни, утраченные всеми работниками мира из-за болезней, инвалидности и преждевременной смерти, то получится в общей сложности 45 миллионов лет ежегодно, а связанные с этим экономические потери равны 1,37 процента глобального ВВП.

В докладе подчеркивается: то, как организована и структурирована работа и как ей управляют, напрямую влияет на безопасность и здоровье сотрудников, а также на эффективность деятельности организации.

Для более глубокого понимания психосоциальных рисков в рабочей среде в докладе предлагается проанализировать характер самой работы, включая требования и обязанности, то, как она организована, а также более широкую политику на рабочем месте, регулирующую трудовую деятельность. К такой политике относятся условия найма, цифровой мониторинг, процессы оценки эффективности и вознаграждения, политика в области безопасности и гигиены труда, процедуры по предотвращению насилия и домогательств на рабочем месте, а также механизмы консультаций с работниками и их участия в принятии решений.

Хотя многие проблемы в рабочей среде не являются новыми, радикальные преобразования в сфере труда, включая цифровизацию, искусственный интеллект, удаленную работу и новые формы занятости, приводят к трансформации психосоциальной трудовой среды.

Изменения могут усугубить существующие проблемы или породить новые, если не принять необходимых мер. В то же время они открывают возможности для совершенствования организации труда и повышения гибкости рабочей среды.