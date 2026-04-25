Общество

Более 840 тысяч человек в год умирают из-за стресса на работе — МОТ

Завышенные требования, чересчур длинный рабочий день и отсутствие гарантий занятости наносят ущерб здоровью работников и, как следствие, экономике в целом. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ).

По ее данным, ежегодно более 840 тысяч человек умирают от заболеваний, связанных с неблагоприятной психосоциальной средой на работе.

И речь идет не только о переработках или чрезмерной нагрузке, но также о плохом отношении, издевательствах и домогательствах.

Постоянное нахождение в такой среде может вести к сердечно-сосудистым заболеваниям, психическим расстройствам и даже самоубийству.

В МОТ подсчитали, что если сложить все годы здоровой жизни, утраченные всеми работниками мира из-за болезней, инвалидности и преждевременной смерти, то получится в общей сложности 45 миллионов лет ежегодно, а связанные с этим экономические потери равны 1,37 процента глобального ВВП.

В докладе подчеркивается: то, как организована и структурирована работа и как ей управляют, напрямую влияет на безопасность и здоровье сотрудников, а также на эффективность деятельности организации.

Для более глубокого понимания психосоциальных рисков в рабочей среде в докладе предлагается проанализировать характер самой работы, включая требования и обязанности, то, как она организована, а также более широкую политику на рабочем месте, регулирующую трудовую деятельность. К такой политике относятся условия найма, цифровой мониторинг, процессы оценки эффективности и вознаграждения, политика в области безопасности и гигиены труда, процедуры по предотвращению насилия и домогательств на рабочем месте, а также механизмы консультаций с работниками и их участия в принятии решений.

Хотя многие проблемы в рабочей среде не являются новыми, радикальные преобразования в сфере труда, включая цифровизацию, искусственный интеллект, удаленную работу и новые формы занятости, приводят к трансформации психосоциальной трудовой среды.

Изменения могут усугубить существующие проблемы или породить новые, если не принять необходимых мер. В то же время они открывают возможности для совершенствования организации труда и повышения гибкости рабочей среды.
Материалы по теме
Граждане Кыргызстана, работавшие в Корее, получают единовременные выплаты
Едете в страну с тропическим климатом? Об опасности малярии рассказали медики
Недосып и энергетики. Сердечно-сосудистые заболевания в Кыргызстане молодеют
Кипятите молоко. Чем опасен бруцеллез, рассказали врачи
Заболеваемость растет. О симптомах сифилиса рассказали врачи
Выпала из окна. Пострадавшая в Бишкеке девочка подключена к ИВЛ
Пациенты умирают, не доезжая до Бишкека. В Канте просят установить аппарат МРТ
Сезон ОРВИ в Кыргызстане заканчивается, ситуация стабильная
Будьте осторожнее. В Кыргызстане начался сезон клещей
Анемия у детей: педиатр рассказала о причинах, симптомах и профилактике
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
Вода в&nbsp;Бишкеке может подорожать на&nbsp;50&nbsp;процентов. Мэрия озвучила новые тарифы Вода в Бишкеке может подорожать на 50 процентов. Мэрия озвучила новые тарифы
Приватизация вне закона. В&nbsp;Бишкеке прокуратура пытается лишить 15&nbsp;семей квартир Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
В&nbsp;Бишкеке для самокатов и&nbsp;велосипедов ввели движение, как у&nbsp;машин,&nbsp;&mdash; по&nbsp;полосам В Бишкеке для самокатов и велосипедов ввели движение, как у машин, — по полосам
Бизнес
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
