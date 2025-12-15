Лувр временно закрылся из-за забастовки сотрудников музея

Парижский Лувр закрыт в понедельник из-за забастовки сотрудников музея, сообщают французские СМИ.

Около 400 сотрудников на собрании единогласно проголосовали за забастовку. Они выражают недовольство ухудшением условий труда, а также требуют реновации музея.

В понедельник утром посетителям перекрыли вход в музей. Лувр будет закрыт весь день.

Вторник — традиционно выходной музея.

В среду планируется новое собрание сотрудников, на котором они, как ожидается, решат, продолжать ли забастовку.

Ранее в декабре профсоюзы отправили министру культуры Рашиде Дати письмо с жалобой на обветшалость здания и неисправность оборудования.

На прошлой неделе министр культуры поручила «коренным образом реорганизовать музей» Филиппу Жосту, который возглавлял госучреждение по реставрации Собора Парижской Богоматери после пожара.

Читайте по теме Ограбление Лувра. Трех из пяти подозреваемых освободили

19 октября группа из четырех человек украла из Лувра ювелирные изделия стоимостью 88 миллионов евро. Ограбление вызвало широкий резонанс во Франции и спровоцировало активное обсуждение того, почему во французских музеях зачастую действуют явно недостаточные меры безопасности.

В конце ноября в гидравлической системе, за счет которой отапливается и вентилируется Лувр, произошла утечка воды. Грязной водой залило библиотеку зала египетских древностей. Повреждено порядка 300-400 работ конца XIX — начала XX веков.