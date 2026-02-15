14:30
Общество

В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты — расследование

В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты, установила полиция Франции. Она разоблачила крупную мошенническую сеть, действовавшую в системе продажи билетов Лувра и Версальского дворца. Ущерб только для Лувра оценивается более чем в 10 миллионов евро, пишет Le Parisien.

Задержаны девять человек, в том числе двое сотрудников Лувра и экскурсоводы. У них изъяты 957 тысяч евро наличными, три автомобиля и несколько банковских сейфов. На банковских счетах задержанных обнаружено еще 486 тысяч евро. Также причастные лица подозреваются в том, что часть денег они инвестировали в недвижимость как во Франции, так и в Дубае.

По версии прокуратуры, преступная сеть действовала около десяти лет и ежедневно могла проводить до 20 туристических групп. Гиды продавали поддельные билеты и повторно использовали настоящие, а также платили сотрудникам музея, чтобы те пропускали группы без проверки.

Мошенничество с билетами выявили во время проверки отчетности в Лувре. Работники музея подали жалобу на «частое присутствие в музее пары китайских гидов, которые приводили группы китайских туристов в обход билетной кассы».

Впоследствии в музее заподозрили и других экскурсоводов в подобных махинациях. Подозрения подтвердило прослушивание телефонных разговоров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362049/
просмотров: 373
