После дерзкого ограбления и скандалов директор Лувра ушла в отставку

Директор Лувра ушла в отставку. Лоранс де Кар направила президенту страны заявление об отставке.
Эммануэль Макрон отставку принял, приветствуя акт ответственности во время, когда крупнейшему в мире музею необходимы спокойствие и мощный новый импульс для реализации масштабных проектов в области безопасности и модернизации, указано в заявлении Елисейского дворца.
После дерзкого ограбления Лувра в октябре прошлого года директор музея регулярно подвергалась критике в соцсетях, в том числе со стороны сотрудников, которые требовали увеличения зарплаты и улучшения условий труда.
Напомним, 19 октября 2025-го в Лувре произошло дерзкое ограбление. Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена).
В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда находящееся в собственности у Марии Амалии, последней королевы Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.
А в начале февраля выяснилось, что в Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты, установила полиция Франции. Она разоблачила крупную мошенническую сеть, действовавшую в системе продажи билетов Лувра и Версальского дворца. Ущерб только для Лувра оценивается более чем в 10 миллионов евро.