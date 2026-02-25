10:19
После дерзкого ограбления и скандалов директор Лувра ушла в отставку

Директор Лувра ушла в отставку. Лоранс де Кар направила президенту страны заявление об отставке.

Фото Reuters. Директор Лувра Лоранс де Кар направила президенту страны заявление об отставке

Эммануэль Макрон отставку принял, приветствуя акт ответственности во время, когда крупнейшему в мире музею необходимы спокойствие и мощный новый импульс для реализации масштабных проектов в области безопасности и модернизации, указано в заявлении Елисейского дворца.

После дерзкого ограбления Лувра в октябре прошлого года директор музея регулярно подвергалась критике в соцсетях, в том числе со стороны сотрудников, которые требовали увеличения зарплаты и улучшения условий труда.

Напомним, 19 октября 2025-го в Лувре произошло дерзкое ограбление. Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена).

В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда находящееся в собственности у Марии Амалии, последней королевы Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.

А в начале февраля выяснилось, что в Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты, установила полиция Франции. Она разоблачила крупную мошенническую сеть, действовавшую в системе продажи билетов Лувра и Версальского дворца. Ущерб только для Лувра оценивается более чем в 10 миллионов евро.
