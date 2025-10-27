Ограбление Лувра. Один из охранников музея сотрудничал с грабителями

Один из охранников Лувра сотрудничал с грабителями, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Отмечается, что сотрудник службы безопасности музея контактировал с участниками кражи драгоценностей до того, как они совершили преступление.

Издание отмечает, что перед ограблением сотрудник охраны музея общался со злоумышленниками. Предположительно, они получили конфиденциальную информацию о системе безопасности Лувра. По версии следствия, преступники попали в галерею Аполлона через балкон второго этажа, который закрыт от обзора камерами видеонаблюдения.

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что полиция проверяет версию о том, что грабителям помогал сотрудник музея.

Телеканал NBC в свою очередь сообщает, что сотрудники службы безопасности Лувра не обратили внимание на автовышку у музея в день ограбления, поскольку их часто используют для мытья окон.

Ранее стало известно о задержании двух подозреваемых в краже драгоценностей.

Напомним, ограбление произошло ранним утром 19 октября.

Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена). В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда принадлежавшее Марии Амалии, последней королеве Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.