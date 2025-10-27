19:09
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Происшествия

Ограбление Лувра. Один из охранников музея сотрудничал с грабителями

Один из охранников Лувра сотрудничал с грабителями, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Отмечается, что сотрудник службы безопасности музея контактировал с участниками кражи драгоценностей до того, как они совершили преступление.

Издание отмечает, что перед ограблением сотрудник охраны музея общался со злоумышленниками. Предположительно, они получили конфиденциальную информацию о системе безопасности Лувра. По версии следствия, преступники попали в галерею Аполлона через балкон второго этажа, который закрыт от обзора камерами видеонаблюдения.

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что полиция проверяет версию о том, что грабителям помогал сотрудник музея.

Телеканал NBC в свою очередь сообщает, что сотрудники службы безопасности Лувра не обратили внимание на автовышку у музея в день ограбления, поскольку их часто используют для мытья окон.

Ранее стало известно о задержании двух подозреваемых в краже драгоценностей.

Напомним, ограбление произошло ранним утром 19 октября.

Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена). В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда принадлежавшее Марии Амалии, последней королеве Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348672/
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
Ограбление Лувра. Задержаны двое из четырех подозреваемых
Ограбление Лувра. Один из подозреваемых задержан при попытке покинуть Францию
Эхо ограбления. Ценные экспонаты из Лувра переместили в хранилище Банка Франции
Ограбление Лувра. Ущерб от похитителей украшений составил 88 миллионов евро
В Париже ограбили Лувр и похитили ювелирные изделия
На заметку власти. Выставка «Великолепие оазисов Узбекистана» открылась в Лувре
Популярные новости
Четвертое за&nbsp;сутки землетрясение в&nbsp;Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии Четвертое за сутки землетрясение в Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии
В&nbsp;Бишкеке женщина выпала с&nbsp;балкона В Бишкеке женщина выпала с балкона
Дело о&nbsp;кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной
Источники: ГКНБ задержал правозащитницу Динару Назаркулову Источники: ГКНБ задержал правозащитницу Динару Назаркулову
Бизнес
&laquo;Тойбосс&raquo; расширяет производство и&nbsp;укрепляет продовольственную безопасность «Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
27 октября, понедельник
19:03
Ограбление Лувра. Один из охранников музея сотрудничал с грабителями Ограбление Лувра. Один из охранников музея сотрудничал...
18:55
Мэрия Бишкека усиливает контроль за электросамокатами, мопедами и такси
18:30
28 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
Нацбанк КР ужесточает контроль за ценами и монополиями в банковской сфере
17:56
Amirchik в разговоре с Собчак сделал «каминг-аут». Это не то, о чем вы подумали