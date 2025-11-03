Ограбление Лувра. Трех из пяти подозреваемых освободили

Ограбление Лувра совершили жители пригорода, заявила прокурор Парижа Лор Беко. Она уточнила, что в Сен-Дени, который считается бедным пригородом столицы, фактически жили все четверо арестованных и обвиненных в связи с грабежом людей, сообщает Le Parisien.

«Это, конечно, не совсем уж мелкая, повседневная преступная среда. Но это такой ее тип, который мы, как правило, не ассоциируем с высшими эшелонами организованной преступности», — сказала Лор Беко.

Арестованы трое мужчин и женщина, двое мужчин имеют судимости за воровство.



Суд в Париже 2 ноября предъявил обвинения в громком ограблении еще двоим подозреваемым — это 38-летняя женщина из Ла-Курнева (около Сен-Дени) и 37-летний мужчина. Они отрицают свою причастность. Роль женщины в ограблении неясна.

Читайте по теме Ограбление Лувра. Драгоценности хотели продать израильской фирме через даркнет

За две недели после ограбления власти Франции задержали семерых подозреваемых. Троих отпустили без обвинений. По делу разыскивается еще «по меньшей мере один человек», заявили в прокуратуре. Как сообщил прокурор Парижа, двух человек уже отправили под стражу. Это семейная пара, их ДНК обнаружили на месте преступления, в том числе и в самой люльке, на которой поднялись воры. 37-летнему мужчине, который был одним из водителей, предъявлено обвинение в краже (раньше проходил по аналогичным делам), его 38-летней сожительнице — в соучастии, самой ее у Лувра не было. Прокуратура считает, что кражу совершили «обычные преступники», а не представители криминального мира.

Похищенные драгоценности пока не найдены.

Напомним, ограбление произошло ранним утром 19 октября.

Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена). В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда находящееся в собственности у Марии Амалии, последней королевы Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.