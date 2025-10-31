11:08
Общество

Французская полиция задержала пять человек по делу о громком ограблении Лувра

Парижская прокуратура задержала пять новых подозреваемых, причастных к дерзкому ограблению Лувра, в ходе которого были похищены ювелирные украшения стоимостью 88 миллионов евро. Об этом сообщает BBC.

По словам прокурора Лор Бекко, аресты прошли в ночь на среду в Париже и его окрестностях, включая пригород Сен-Сен-Дени.

Один из задержанных, предположительно, входил в состав четверки грабителей, попавших на камеры наблюдения музея. Двое других подозреваемых уже арестованы ранее и частично признали свою вину. Во время обысков у новых подозреваемых изъяли телефоны и другие вещи, которые помогут следователям изучить зашифрованные сообщения.

Сообщается, что ДНК одного из задержанных может совпадать с образцами, найденными на месте преступления. «Мы держали главного подозреваемого в поле зрения», — отметила Лор Бекко.

Следствие пока не считает, что кража могла быть «внутренним делом»: сотрудники музея к преступлению не причастны.

После инцидента Лувр усилил меры безопасности и передал часть своей ювелирной коллекции на хранение в Банк Франции, где она теперь размещена в глубоком подземном хранилище.

В Париже ограбили Лувр и похитили ювелирные изделия

Напомним, ранее несколько преступников в масках проникли в музей со стороны набережной Сены, где ведутся ремонтные работы. Использовав украденный грузовой лифт, они поднялись прямо в Галерею Аполлона, где выставляется коллекция ювелирных украшений.

Грабители забрали девять предметов из коллекции Наполеона и императрицы, среди них ожерелье, брошь и диадема.

На все ограбление ушло всего семь минут: злоумышленники скрылись на скутерах, а затем пересели в автомобили и уехали на восток. Драгоценности до сих пор не найдены.
просмотров: 106
Французская полиция задержала пять человек по делу о громком ограблении Лувра