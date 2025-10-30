Ограбление Лувра. Еще одного подозреваемого задержала полиция Франции

По делу об ограблении Лувра задержали третьего из четырех подозреваемых в краже императорских драгоценностей из галереи Аполлона, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, мужчину подозревают в принадлежности к «коммандос Лувра», предположительно, он лично участвовал в ограблении.

Подозреваемого допросили, двум его предполагаемым сообщникам накануне предъявили обвинение, после чего их поместили под стражу.

Телеканал La Chaîne Info утверждает, что 29 октября по делу об ограблении Лувра задержали четырех человек, канал RTL сообщает о пяти новых задержанных.

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что полиция проверяет версию о том, что грабителям помогал сотрудник музея.

Ранее стало известно о задержании двух подозреваемых в краже драгоценностей.

Напомним, ограбление произошло ранним утром 19 октября.

Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена). В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда принадлежавшее Марии Амалии, последней королеве Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.