19:37
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Происшествия

Ограбление Лувра. Еще одного подозреваемого задержала полиция Франции

По делу об ограблении Лувра задержали третьего из четырех подозреваемых в краже императорских драгоценностей из галереи Аполлона, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, мужчину подозревают в принадлежности к «коммандос Лувра», предположительно, он лично участвовал в ограблении.

Подозреваемого допросили, двум его предполагаемым сообщникам накануне предъявили обвинение, после чего их поместили под стражу.

Телеканал La Chaîne Info утверждает, что 29 октября по делу об ограблении Лувра задержали четырех человек, канал RTL сообщает о пяти новых задержанных.

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что полиция проверяет версию о том, что грабителям помогал сотрудник музея.

Ранее стало известно о задержании двух подозреваемых в краже драгоценностей.

Напомним, ограбление произошло ранним утром 19 октября.

Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена). В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда принадлежавшее Марии Амалии, последней королеве Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349146/
просмотров: 453
Версия для печати
Материалы по теме
Ограбление Лувра. Один из охранников музея сотрудничал с грабителями
Ограбление Лувра. Задержаны двое из четырех подозреваемых
Ограбление Лувра. Один из подозреваемых задержан при попытке покинуть Францию
Эхо ограбления. Ценные экспонаты из Лувра переместили в хранилище Банка Франции
Ограбление Лувра. Ущерб от похитителей украшений составил 88 миллионов евро
В Париже ограбили Лувр и похитили ювелирные изделия
На заметку власти. Выставка «Великолепие оазисов Узбекистана» открылась в Лувре
Популярные новости
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в&nbsp;Турции: разрушены дома Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции: разрушены дома
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;возбуждении национальной вражды В Бишкеке задержаны подозреваемые в возбуждении национальной вражды
Массовая драка мигрантов в&nbsp;Москве: задержано более 80&nbsp;человек Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более 80 человек
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
30 октября, четверг
19:25
Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный ремонт дороги Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный...
19:02
В Бишкеке женщины мыли окна купола нового здания Нацбанка без страховки
18:35
ГНС и КТУ «Манас» договорились о подготовке ювелиров в Кыргызстане
18:30
31 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Ограбление Лувра. Еще одного подозреваемого задержала полиция Франции