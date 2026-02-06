22:31
Сильно погнулась. Лувр впервые показал корону императрицы Евгении после кражи

Лувр впервые показал корону императрицы Евгении после кражи. Во время ограбления 19 октября воры в спешке бросили корону на улице, пишет DW.

По его данным, музейщики впервые показали поврежденный артефакт.

Венец жены Наполеона III сильно погнулся, недосчитался одного золотого орла из восьми, а также десяти бриллиантов из 1 тысячи 354. Все 56 изумрудов остались на месте.



Теперь Лувр собирается восстановить корону, для чего объявит конкурс среди реставраторов. В консультативный комитет войдут представители ювелирных домов Cartier, Mellerio, Chaumet, Boucheron, Van Cleef & Arpels.
